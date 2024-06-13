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        Bursa'da kamyon, çekici ve tankerlerin 2 gün trafiğe çıkışı yasaklandı

        Bursa'da Kurban Bayramı tatili ile eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle trafiğin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak 14 Haziran saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe yasaklanması kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:55
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        Bursa'da kamyon, çekici ve tankerlerin 2 gün trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Bursa'da Kurban Bayramı tatili ile eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle trafiğin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak 14 Haziran saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe yasaklanması kararı alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bayram tatili ile eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlamasıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirleri alındığı bildirildi.

        Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran saat 05.00'e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerinin İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi doğrultusunda yasaklandığı duyurulan açıklamada, karara uymayanlar hakkında gerekli idari cezai işlemlerin uygunalacağı belirtildi.

        Bursa Valiliğince alınan kararda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar O-5 Otoyolundan (Gebze-İzmir), Bursa'dan İzmir istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine yasaklama getirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu araçların yasak bitimine kadar tespiti halinde uygun yerlerde kolluk kuvvetleri nezaretinde bekletilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ile süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ana arter üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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