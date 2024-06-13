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        Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir gül fidanlığında, işçilerin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:59
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        Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir gül fidanlığında, işçilerin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Muradiye Mahallesi'nde, Orhan Aydın'a ait gül fidanlığında işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının çıktığı sırada fidanlıkta bulunan Aydın'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aydın ile komşuları da söndürme çalışmalarına yardım etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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