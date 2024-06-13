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        Orhangazi ilçesinde alev alan araç hasar gördü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:41
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        Orhangazi ilçesinde alev alan araç hasar gördü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı.

        Yalova-Bursa kara yolu Yeniköy trafik ışıklarında, Mehmet Kaya idaresindeki 34 HMS 004 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Sürücü araçtan inerek diğer sürücülerden yardım istedi.

        Polis ve çevredeki vatandaşlar, motor bölümü bir anda alev alan araca yangın tüpleriyle müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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