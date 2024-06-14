Bursa'da lise öğrencileri, hamile, yaşlı ve engelliler için "akıllı koltuk sistemi" geliştirdi

CEM ŞAN - Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden Bursa'daki meslek lisesinde, kamuya açık alanlarda hamile, yaşlı ve engelliler için taşınabilir otomatik akıllı koltuk sistemi geliştirildi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, hamile, yaşlı ve engellilerin özellikle toplu taşıma araçlarında kendileri için ayrılan koltuklardan yeterince yararlanamadığı düşüncesinden hareketle proje hazırladı.

Elektrik elektronik öğretmeni Recep Semih Aydın'ın koordinatörlüğünde öğrenciler Emirhan Altıntaş, Enes Yolcu, Sefa Özkan, Samet Yazıcı ve Alpay Subaşı, mobil uygulama ve manyetik kart sistemiyle çalışan, işitme ve görme engelliler için ses, ışık ve ultrasonik algılama özelliği eklenen sistemin prototipini yaklaşık 3 ayda tamamladı.

Hamile, yaşlı ve engellilere ayrılan koltukların şehir içi toplu taşıma araçları ve durakları başta olmak üzere bekleme salonlarının bulunduğu hastane, havalimanı ve şehirler arası otobüs terminalleri, konferans salonu gibi kamuya açık alanlarda amacına uygun kullanılmasına yönelik "Taşınabilir Otomatik Akıllı Koltuk Sistemi'nin (Protable Automatic Smart Seat-PASS)" patent başvurusu da yapıldı. Sistemin ürüne dönüştürülerek kamuya açık alanlarda ve kamu kurumlarında yaygınlaşması için ilgili birimlerle ortak çalışma yapılması planlanıyor.

Okul müdürü Güray Köken, AA muhabirine, kullanıcıya özel hazırlanan sistemin birçok fonksiyonunun bulunduğunu söyledi. Bu sistem sayesinde hamile, yaşlı ve engellilere ayrılmış bölümlere başkalarının oturamayacağını belirten Köken, "Koltuğun oturma kısmı kapalı halde bulunduğundan kişiler kendilerine tanımlanmış manyetik kart veya cep telefonu uygulamasıyla koltukları açarak oturabilecek. Böylece 'Biri benim yerime oturdu mu?' kaygısı veya sözel olarak 'Yer verir misiniz?' gibi diyaloglar yaşanmayacak. Ayrıca bazı engellilerin, engelleri belli olmadığından görsel olarak koltuğa oturmada herhangi bir karışıklık veya sorguya gerek kalmayacak. Bu da engelliler için sosyal fobi olmasını engelleyecek." dedi.

Köken, sistemi TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne taşımak için hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. - Oturan kişi kalktığında koltuk 5 saniye içinde otomatik kapanıyor Proje koordinatörü Recep Semih Aydın da sisteme evrensel bir çalışma olduğu için PASS adını verdiklerini dile getirdi. Sistemin çalışma prensibine değinen Aydın, şunları kaydetti: "Engelli bireylere ve 65 yaş üstü kişilere tanımlanan kartlar var. PASS sistemine entegre ettiğimiz manyetik kart okuyucuyla, yaşlılar ve engelli bireyler bu kartlarını okutarak oturma kısmı kapalı konumda olan koltuğu açıp oturabilecek. Engelli veya yaşlı ineceği durağa gelip koltuğundan kalktığında koltuğun üstündeki ultrasonik sistem koltuğun boş olduğunu algılayıp 5 saniye içinde oturma kısmını kapatacak."

Geliştirdikleri elektronik sistemin koltuklara monte edilebileceğini, koltukların portatif olduğunu yani istenilen yerlere taşınabileceğini aktaran Aydın, hastanelerin bekleme alanlarında, konferans salonlarında veya açılışlarda ihtiyaca göre geliştirilerek bu koltukların hamile, engelli veya yaşlıların kullanımına sunulabileceğini vurguladı. Koltuklara "konum bulucu" da eklediklerini dile getiren Aydın, cep telefonunu aktif kullanan kişilerin, mobil uygulamadan koltuğun konumunu bulup gidip orada dinlenebileceğini belirtti.

Aydın, sistemin çizimini, üç boyutlu yazıcı tasarımını, elektrik ve elektronik devrelerini, yazılımını ve cep telefonu uygulamasını ekipteki öğrencilerin tasarladığını bildirdi. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencisi Emirhan Altıntaş, projede elektronik kart sisteminin geliştirilmesinde görev aldığını anlatarak, "Okuttuğumuz kart, Ardunio RFID kart sistemiyle çalışıyor. Okutulan kartın ID'sini yazılımda düzeltiyoruz. Yani engelli kartları veya yaşlı kartları okutulunca sistem çalışacak, başka bir kart okutulunca sistem çalışmayacak. Bunun yazılımını ben tasarladım." diye konuştu.