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        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:15
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        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na gelen Demirtaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününde, öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Demirtaş, okuldaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören 2 öğrenciye de hediye takdim etti.

        Karne töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş, hem velilere hem de çocuklara yaz tatilinde çok iyi dinlenmelerini önerdi.

        Çocukların haftada bir kitap okumalarının önemine değinen Vali Demirtaş, "Yaz tatilinde çocuklara müze gezileri yapmalarını, tarihi yerleri gezmelerini, gelecek yılki döneme hazır olarak başlamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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