Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Çocukların haftada bir kitap okumalarının önemine değinen Vali Demirtaş, "Yaz tatilinde çocuklara müze gezileri yapmalarını, tarihi yerleri gezmelerini, gelecek yılki döneme hazır olarak başlamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Karne töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş, hem velilere hem de çocuklara yaz tatilinde çok iyi dinlenmelerini önerdi.

Vali Demirtaş, okuldaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören 2 öğrenciye de hediye takdim etti.

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