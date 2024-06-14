Kist hidatik hastası anne ve kızı Bursa'da sağlığına kavuştu

Hayvan dışkılarında bulunan parazitlerle bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığına yakalanan anne ile kızı, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarının ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da yaşayan Havva (52) ve kızı Yasemin Sekmen (27), öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerin ardından anne ve kızına, hayvan dışkısında bulunan parazitlerin sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ali Kahraman tarafından yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuşturulan anne ile kızı, tedavileri sonrası taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Tetkiklerde her ikisinin akciğerinde iki taraflı kist hidatik olduğunun tespit edildiğini aktaran Kahraman, "Aynı zamanda hastaların karaciğerinde de kistlerinin olduğu görüldü. Hastaları aynı gün operasyona alıp tek taraflı olan bölümündeki kistleri temizledik. Farklı bir seansta diğer taraf akciğerlerindeki kistleri de çıkarttık." ifadesini kullandı.

Kahraman, hastalığın, "ekinokok" adı verilen parazitlerin genelde köpek dışkısıyla temas eden çiğ sebze ve meyvelerin yenmesi sonucu bulaştığını vurguladı.

Hastalığın, öksürük, ağrı, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, karaciğer yerleşiminde olanlarda safra yolu tıkanması, koyu renkli idrar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlere neden olabildiğini bildiren Kahraman, bazen ise herhangi bir semptoma neden olmadığını kaydetti.

Köpek dışkılarıyla etrafa saçılan parazitlerin dış ortamda ortalama 1 yıl yaşayabildiğine dikkati çeken Kahraman, "Dikkat etmemiz gereken en büyük olay sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeli, kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız. Kaynağını bilmediğimiz suları içmemeliyiz. Çocukların eve gelince ellerini iyice yıkamasını sağlamamız lazım. Eğer evcil hayvan besliyorsak onların iç parazitlerine karşı senede 4 kez, şayet evde 12 yaş altı çocuk ya da hamile birey varsa senede 6 kez aşılama yapılması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.