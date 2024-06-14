Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kist hidatik hastası anne ve kızı Bursa'da sağlığına kavuştu

        Hayvan dışkılarında bulunan parazitlerle bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığına yakalanan anne ile kızı, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarının ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kist hidatik hastası anne ve kızı Bursa'da sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hayvan dışkılarında bulunan parazitlerle bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığına yakalanan anne ile kızı, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarının ardından taburcu edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da yaşayan Havva (52) ve kızı Yasemin Sekmen (27), öksürük ve göğüs ağrısı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

        Tetkiklerin ardından anne ve kızına, hayvan dışkısında bulunan parazitlerin sebze ve meyvelere temas etmesi ile insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ali Kahraman tarafından yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuşturulan anne ile kızı, tedavileri sonrası taburcu edilerek evlerine gönderildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Kahraman, hastaların öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirtti.

        Tetkiklerde her ikisinin akciğerinde iki taraflı kist hidatik olduğunun tespit edildiğini aktaran Kahraman, "Aynı zamanda hastaların karaciğerinde de kistlerinin olduğu görüldü. Hastaları aynı gün operasyona alıp tek taraflı olan bölümündeki kistleri temizledik. Farklı bir seansta diğer taraf akciğerlerindeki kistleri de çıkarttık." ifadesini kullandı.

        - "Kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız"

        Kahraman, hastalığın, "ekinokok" adı verilen parazitlerin genelde köpek dışkısıyla temas eden çiğ sebze ve meyvelerin yenmesi sonucu bulaştığını vurguladı.

        Hastalığın, öksürük, ağrı, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, karaciğer yerleşiminde olanlarda safra yolu tıkanması, koyu renkli idrar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karın şişliği gibi şikayetlere neden olabildiğini bildiren Kahraman, bazen ise herhangi bir semptoma neden olmadığını kaydetti.

        Köpek dışkılarıyla etrafa saçılan parazitlerin dış ortamda ortalama 1 yıl yaşayabildiğine dikkati çeken Kahraman, "Dikkat etmemiz gereken en büyük olay sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yemeli, kedi ve köpeklere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi iyice yıkamalıyız. Kaynağını bilmediğimiz suları içmemeliyiz. Çocukların eve gelince ellerini iyice yıkamasını sağlamamız lazım. Eğer evcil hayvan besliyorsak onların iç parazitlerine karşı senede 4 kez, şayet evde 12 yaş altı çocuk ya da hamile birey varsa senede 6 kez aşılama yapılması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.

        Opr. Dr. Kahraman, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlardan hastalıklı sakatatların çukur açılarak gömülmesi ve gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

        - "Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin"

        Yasemin Sekmen ise uzun süre geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye geldiğini aktardı.

        Annesinde de aynı rahatsızlığın çıktığını ve birlikte ameliyat edildiklerini belirten Sekmen, "Öncesinde öksürüğüm vardı şu anda öksürüğüm yok. Rahatım çok şükür, ağrılarım geçti. Göğsümde boğazıma kadar vuran ağrı oluyordu, ara ara vuruyordu. Genel olarak öksürüğüm çok fazlaydı. O şekilde zaten öğrendik. Öksürük şikayetiniz varsa ihmal etmeyin. Kesinlikle doktora gidin çünkü benim bu şekilde ortaya çıktı." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye
        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye
        Bursa'da lise öğrencileri, hamile, yaşlı ve engelliler için "akıllı koltuk...
        Bursa'da lise öğrencileri, hamile, yaşlı ve engelliler için "akıllı koltuk...
        "Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası do...
        "Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası do...