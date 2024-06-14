Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürkan mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarının 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Yıldırım ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Tüm Bursa halkı ve AK Parti sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet eden Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Millet olarak bir bayrama daha erişmenin sevinci ile karşıladığımız Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dargınların barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta aile büyüklerimiz olmak üzere yetim ve kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip onları sevindirelim. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. İslam alemi olarak inancımızın güzellikleri ile huzur, bereket ve mutluluğu paylaşıp çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetimizin kabul olmasını diliyor, başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve tüm sevenleri olmak üzere tüm Bursa halkının, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Serinleten saklı cennet
        Serinleten saklı cennet
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Bursa'da rüzgarda cami bahçesindeki ağacın dalı kırıldı; altında kalan 1 ki...
        Bursa'da rüzgarda cami bahçesindeki ağacın dalı kırıldı; altında kalan 1 ki...
        Bursa'da öğretmenlerden 'tatil sevinci' klibi
        Bursa'da öğretmenlerden 'tatil sevinci' klibi
        Kist hidatik hastası anne ve kızı Bursa'da sağlığına kavuştu
        Kist hidatik hastası anne ve kızı Bursa'da sağlığına kavuştu
        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı