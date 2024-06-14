AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarının 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Yıldırım ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tüm Bursa halkı ve AK Parti sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet eden Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak bir bayrama daha erişmenin sevinci ile karşıladığımız Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dargınların barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta aile büyüklerimiz olmak üzere yetim ve kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip onları sevindirelim. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. İslam alemi olarak inancımızın güzellikleri ile huzur, bereket ve mutluluğu paylaşıp çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetimizin kabul olmasını diliyor, başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve tüm sevenleri olmak üzere tüm Bursa halkının, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."