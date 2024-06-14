Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluk sürüyor

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluk sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

        Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.

        Özellikle Bursa'dan İzmir istikametine kilometrelerce araç yoğunluğu oluşurken, bazı bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Güzergah üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor. Polis ekipleri de trafik akışını rahatlatmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor
        Maçta heyecan devam ediyor
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı
        Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı
        Karne gününde kalp krizi geçiren 33 yıllık öğretmen hayatını kaybetti
        Karne gününde kalp krizi geçiren 33 yıllık öğretmen hayatını kaybetti
        Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzeri...
        Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzeri...
        Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        Bursa'da karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor
        FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
        FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı