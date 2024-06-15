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        Bursa Devlet Tiyatrosunun "Keşanlı Ali Destanı" oyunu Kocaeli ve Balıkesir'de sahnelenecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında Kocaeli ve Balıkesirli tiyatroseverler için perdelerini açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:41
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        Bursa Devlet Tiyatrosunun "Keşanlı Ali Destanı" oyunu Kocaeli ve Balıkesir'de sahnelenecek
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        Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında Kocaeli ve Balıkesirli tiyatroseverler için perdelerini açacak.

        Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri olan, Türkiye'de pek çok yerde sahne alan, 5 sezondur "kapalı gişe" oynayan, Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği oyunu, Bora Özkula yönetiyor.

        Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip "kahraman" olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı oyun, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Belediye Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

        Keşanlı Ali Destanı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Dudayev Sahil Amfi Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

        Oyun, 24 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de ise Avlu Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Balıkesirli sanatseverlerle buluşturulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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