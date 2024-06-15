Bursa Devlet Tiyatrosunun "Keşanlı Ali Destanı" oyunu Kocaeli ve Balıkesir'de sahnelenecek

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında Kocaeli ve Balıkesirli tiyatroseverler için perdelerini açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri olan, Türkiye'de pek çok yerde sahne alan, 5 sezondur "kapalı gişe" oynayan, Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği oyunu, Bora Özkula yönetiyor.

Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip "kahraman" olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı oyun, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Belediye Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.