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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğu

        Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:32
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğu
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        Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

        Osmangazi Köprüsü'nden itibaren otoyolun Yalova ve Bursa kesiminde güneye doğru dün akşam mesai bitiminin ardından başlayan bayram tatili hareketliliği sürüyor.

        İstanbul ile çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gidenlerin, 9 günlük bayram tatilinin ilk günündeki yoğunluğu artıyor.

        Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda İzmir yönündeki sıkışıklık dronla görüntülendi.

        Güvenlik tedbirlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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