İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğu

İstanbul ile çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine gidenlerin, 9 günlük bayram tatilinin ilk günündeki yoğunluğu artıyor.

Osmangazi Köprüsü'nden itibaren otoyolun Yalova ve Bursa kesiminde güneye doğru dün akşam mesai bitiminin ardından başlayan bayram tatili hareketliliği sürüyor.

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