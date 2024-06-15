Karacabey'de mobilya mağazasından para çalan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı

Bunun üzerine kamera görüntülerini incelediklerini belirten Bağ, "Güpegündüz bu şekilde hırsızlık yapılması bizi şaşırttı." ifadesini kullandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı çalanın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Metin G. (52) olduğunu tespit etti.

Paraların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Bağ, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir mobilya mağazasında masanın üstünde bulunan 25 bin lirayı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

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