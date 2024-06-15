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        Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:28
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        Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Mustafa K. idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsü, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 4. ve 5. blok kesişiminde Arif D'nin kullandığı 16 BAD 816 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, oto yedek parça dükkanına girerek durabildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, minibüsün otomobille çarpıştıktan sonra yedek parça dükkanına girmesi ve minibüsteki bir yolcunun açılan kapıdan yola düşmesi yer alıyor.

        Bu arada, bölge esnafı aynı yerde daha önce de birçok kez kaza yaşandığını belirterek hız kesici kasis yapılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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