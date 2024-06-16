Bursa ve çevre illerde bayramı namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

- Eskişehir

Eskişehir'de sabahın ilk dakikalarından itibaren camiler bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Vatandaşlar, namaz kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. - Balıkesir Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı. Ezan öncesi camilerde ve avluda yerlerini alan vatandaşlar vaaz dinledi. Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Namazın ardından Zağnos Paşa Camisi'nde kamu görevlileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

- Kütahya Kütahya'da, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı. İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu, Ulu Cami'deki sohbetinde, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti. Kurban kesiminin İslami usullere göre yapılması gerektiğinin önemine değinen Kargıoğlu, kurban kesilirken çevre kirliliğine dikkat edilmesini istedi. Namaz sonunda tekbirler getirilerek dua edildi.

Kütahya protokolü de bayram namazı sonrasında, vatandaşlarla bayramlaştı. - Çanakkale Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi. Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi. - Yalova Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti. Dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.