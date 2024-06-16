Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya'da, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya'da, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.
Hastaneye götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
- Eskişehir
Eskişehir'de de bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışanlardan bazıları hayvanların darbesiyle, bazıları da bıçak, satır gibi kesici aletlerle yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ya da yakınlarının araçlarıyla hastaneye götürüldü.
Hafif yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.
- Çanakkale
Çanakkale'de de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar sağlık birimlerine başvurdu.
Kent merkezinde kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çok sayıda kişi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. İlçelerde yaralanan vatandaşlara da hastanelerde müdahalede bulunuldu.
- Balıkesir ve Kütahya
Balıkesir'de merkez Altıeylül ve Karesi olmak üzere 20 ilçede kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.
Acil servislerde müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kütahya'da ise 35 kişi kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle kentteki hastanelere başvurdu.
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