Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Balıkesir'de merkez Altıeylül ve Karesi olmak üzere 20 ilçede kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.

Kent merkezinde kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çok sayıda kişi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. İlçelerde yaralanan vatandaşlara da hastanelerde müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla ya da yakınlarının araçlarıyla hastaneye götürüldü.

Eskişehir'de de bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışanlardan bazıları hayvanların darbesiyle, bazıları da bıçak, satır gibi kesici aletlerle yaralandı.

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

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