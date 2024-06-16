Bursa'da otomobilin fabrika duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kamerasında

Fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin çarptığı duvarı aşarak bahçeye devrilmesi yer alıyor. Kayıtlarda, 2 kişinin araçtan dışarı fırlaması ve bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıkması ile aracın alev alması bulunuyor.

Bu arada, kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Duvarı aşarak fabrika bahçesinde devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si, araçtan dışarı fırladı, bir kişi ise kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

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