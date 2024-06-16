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        Bursa'da otomobilin fabrika duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kamerasında

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:40
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        Bursa'da otomobilin fabrika duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Selçuk Y. (40) yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

        Duvarı aşarak fabrika bahçesinde devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si, araçtan dışarı fırladı, bir kişi ise kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

        Hafif yaralanan kişiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin çarptığı duvarı aşarak bahçeye devrilmesi yer alıyor. Kayıtlarda, 2 kişinin araçtan dışarı fırlaması ve bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıkması ile aracın alev alması bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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