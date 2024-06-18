Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı

Bursa'nın Mudanya, Gemlik ve Karacabey ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlarda gerçekleştirilen ölçümlerde, tümünde denize girilebileceği belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün haziran ayı birinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değer" ve zorunlu değer" şeklinde değerlendirildiği ölçümlerde, parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında olduğu saptandı.