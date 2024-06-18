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        Orhangazi'de hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:23
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        Orhangazi'de hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ö.F.B. (15) idaresindeki 16 VS 809 plakalı motosiklet, Göl Yolu mevkisinde aynı yöne giden ve U dönüşü yapmaya çalışan Abdullah C'nin (70) kullandığı 16 ZG 132 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Ö.F.B'nin yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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