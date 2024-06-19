Büyükorhan Kocadere Göleti'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki Kocadere Göleti'nin yapım çalışmasının hızla sürdürüldüğü bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıoklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.