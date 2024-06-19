Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tesise ait bir kamyonet de çalışanlarca olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangın sırasında konteynerdeki bir tüpün patlaması, paniğe neden oldu. Ayrıca, bölgedeki yüksek gerilim hattının telleri koptu.

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