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        Orhangazi'de motosikletiyle geçirdiği kazada ölen mühendisin cenazesi defnedildi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden mühendis Tuncay Erdil'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:39
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        Orhangazi'de motosikletiyle geçirdiği kazada ölen mühendisin cenazesi defnedildi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden mühendis Tuncay Erdil'in cenazesi toprağa verildi.

        Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi'ye giderken motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

        Erdil'in cenazesi, mahallede babaevinde helallik alınması ve Yeniköy Yeni Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından mezarlığa götürülerek defnedildi.

        Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalıştığı, babası Nevzat Erdil'i yaklaşık 3 ay önce kaybettiği belirtilen gencin tabutuna tutkunu olduğu ve sıklıkla giydiği Bursaspor forması konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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