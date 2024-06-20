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        Bursa-Yalova kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:20
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        Bursa-Yalova kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü.

        Gedelek Mahallesi yakınında refüjden dumanların çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Sigara izmaritinden başladığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yetkililer, seyahat eden sürücülerin ve yolcuların sıcak yaz aylarına yol kenarlarına cam, plastik şişe, sigara izmariti atmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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