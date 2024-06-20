Bursa-Yalova kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü.
Gedelek Mahallesi yakınında refüjden dumanların çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Sigara izmaritinden başladığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yetkililer, seyahat eden sürücülerin ve yolcuların sıcak yaz aylarına yol kenarlarına cam, plastik şişe, sigara izmariti atmaması konusunda uyarılarda bulundu.
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