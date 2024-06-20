Bursa'da makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Demirler Mahallesi'ndeki makilik alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşların ihbarının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan arazözlerle müdahalede bulundu.
Havadan bir helikopterle destek sağlanan çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
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