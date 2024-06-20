Bursa'da makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

İlçeye bağlı kırsal Demirler Mahallesi'ndeki makilik alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşların ihbarının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

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