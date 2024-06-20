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        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:13
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        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

        Demirler Mahallesi yakınındaki orman yangınını söndürme çalışmasına bölge sakinleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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