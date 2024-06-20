GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

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