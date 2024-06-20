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        GÜNCELLEME 3 - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangının ilerlemesi durduruldu

        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:44
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        GÜNCELLEME 3 - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangının ilerlemesi durduruldu
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        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.

        Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

        - Yangında can kaybı ya da yaralanma yok

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 250 hektarlık alanda çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

        Yangında can kaybı olmadığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Orman yangınından etkilenen Bursalı tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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