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        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:24
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        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Büyükorhan'a bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında dün akşama doğru bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara ait ekipler tarafından yürütülen çalışmada, Dursunbey'in kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru yayılan alevlerin ilerlemesi gece saatlerinde durduruldu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Demirler Mahallesi'nde çıkan yangına AFAD koordinasyonunda 4 helikopter, 52 arazöz, 30 su tankeri, 2 paletli ekskavatör, 6 dozer, 1 greyder, 21 araç ve 655 personelle müdahale edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Sahada çalışan tüm ekiplerin özverili çabalarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor ve orman bölgelerimizdeki yangın riskine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yangından zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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