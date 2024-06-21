Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Göl Yolu Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne seyreden Emrah Çalışkan (30) idaresindeki 16 BIV 065 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Çalışkan, kazada ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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