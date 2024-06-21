Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Göl Yolu Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne seyreden Emrah Çalışkan (30) idaresindeki 16 BIV 065 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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