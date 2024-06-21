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        Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:32
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        Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Göl Yolu Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne seyreden Emrah Çalışkan (30) idaresindeki 16 BIV 065 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

        Savrulan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Çalışkan, kazada ağır yaralandı.

        Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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