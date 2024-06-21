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        Bursa'da düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'da, düğün konvoyunda araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açtıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:57
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        Bursa'da düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da, düğün konvoyunda araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açtıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, düğün konvoyu halinde hareket ettikleri esnada araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açan A.O, E.B. ve suça sürüklenen çocuk E.K'nin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

        "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.O. ve suça sürüklenen çocuk E.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup, Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheli E.B'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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