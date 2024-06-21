Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, katı atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, katı atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste çıkan yangın hasara yol açtı.
Fevzidede Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yardım çağrısında bulunulması üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Alevlere 4 itfaiye aracıyla müdahale eden 15 personelden oluşan ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Soğutma çalışmasının sürdüğü tesisteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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