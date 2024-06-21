Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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