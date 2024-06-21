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        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:31
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        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde, İstanbul'dan Isparta'ya giden R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

        Otobüsteki 18 yolcudan 5'i yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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