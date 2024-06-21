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        Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti

        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:27
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        Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti
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        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ahmet İlhan Özek’i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, 36 yaşındaki Özek ile anlaşma sağladı.

        Sol kanat mevkisinde oynayan eski milli futbolcu, Süper Lig’de de birçok takımın formasını giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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