Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı" oyununu Derince'de sahneledi
Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun başyapıtlarından "Keşanlı Ali Destanı" oyununu turne kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.
Bursa Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun başyapıtlarından "Keşanlı Ali Destanı" oyununu turne kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesinde sanatseverlerle buluşturdu.
Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün "Hiçbir yeri unutmadık" temalı Büyük Anadolu Turnesi devam ediyor.
Turne kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, Derince Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye konuldu.
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve 1500 tiyatroseverin katılımıyla sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.
Gökçe, Türk tiyatrosunun bu başyapıtını Derince'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek. Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür etti.
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