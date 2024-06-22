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        Mudanya'da sahil temizliği yapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahilde atık temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:25
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        Mudanya'da sahil temizliği yapıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahilde atık temizliği yapıldı.

        Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından çevreye atılan çöplerin fazlalığına dikkati çekmek için Mudanya ve Güzelyalı sahilinde temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve gönüllüler tarafından sabah erken saatlerde Güzelyalı İDO İskelesi'nden başlayarak, Mudanya BUDO İskelesi'nde sona eren eylemde plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti gibi atıklar toplandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalgıç, çevreyi korumak, sürdürülebilir bir hayata dikkati çekmek için bu eylemi düzenlediklerini bildirdi.

        Sigara kutusu, izmarit, çekirdek kabuğu, içecek şişesi, yiyecek paketi birçok atığın çöp kutuları yerine rastgele çevreye atıldığını belirten Dalgıç, uzun süreli bayram tatilinde artan nüfusla doğru orantılı olarak çevrenin daha fazla kirletildiğini vurguladı.

        Belediye ekiplerinin temizlik için daha fazla mesai harcadığını aktaran Dalgıç, "Hemşehrilerimizden ve ilçemizi ziyarete gelen misafirlerimizden bu bağlamda empati yapmalarını bekliyor, çöplerini yerlere atmamalarını istiyoruz. Temizlemeye çaba harcamaktansa kirletmemek çok daha kolay. Birimizin hepimizin çöpünü toplamasındansa her birimiz kendi atığımızı yönetsek çok daha yaşanabilir bir ilçe olacağız." ifadesini kullandı.

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