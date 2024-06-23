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        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 03:52 Güncelleme: 23.06.2024 - 03:52
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        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan Enda Balta (46), 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, rahatsızlığı geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

        Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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