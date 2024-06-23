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        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:23
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        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

        Haşim S. (50) idaresindeki 41 AGK 989 plakalı otomobil, otoyolun Orhangazi Kavşağı mevkisinde aynı yöne giden A.U'nun kullandığı 41 AJY 966 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan kardeşler Zeynep Naz (5) ve Elif Ada Solak (6) hafif yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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