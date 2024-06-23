Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Haşim S. (50) idaresindeki 41 AGK 989 plakalı otomobil, otoyolun Orhangazi Kavşağı mevkisinde aynı yöne giden A.U'nun kullandığı 41 AJY 966 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan kardeşler Zeynep Naz (5) ve Elif Ada Solak (6) hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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