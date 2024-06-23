Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirini ihlalden tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Boşandığı eşi tarafından tehdit edilip, şiddet gördü" içerikli haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bursa'da eski karısına şiddet uyguladığı için 2 yıl önce elektronik kelepçe takılan şüphelinin, bu tedbiri ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

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