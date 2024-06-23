Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne para cezası

Kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin plakasından yola çıkarak tespitte bulunan ekipler, aracın sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 2 bin 736 lira idari para cezası uyguladı.

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