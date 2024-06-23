Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne para cezası

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık kasa kamyonetin sürücüsünün trafikte tehlikeli seyrettiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.

        Kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin plakasından yola çıkarak tespitte bulunan ekipler, aracın sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 2 bin 736 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü
        Kadınların 'Şalvar Şenliği', siyanürlü altın arama eylemine dönüştü
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu
        Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu