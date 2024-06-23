GÜNCELLEME - Bursa'da hastane dönüşü evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi

İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan 46 yaşındaki Enda Balta, 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

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