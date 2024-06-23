GÜNCELLEME - Bursa'da hastane dönüşü evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi.
İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan 46 yaşındaki Enda Balta, 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.
Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Enda Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.
Kadının cenazesi, Alemdar Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Soğanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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