Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da hastane dönüşü evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 03:52 Güncelleme: 23.06.2024 - 03:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da hastane dönüşü evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, evinde ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi.

        İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan 46 yaşındaki Enda Balta, 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

        Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Enda Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

        Kadının cenazesi, Alemdar Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Soğanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet "yüz giydirme" işlemiyle a...
        Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet "yüz giydirme" işlemiyle a...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...
        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne pa...
        Bursa'da kasasında ayakta 4 kişinin seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne pa...
        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        Bursa'da eski karısına şiddet uygulayan şüpheli elektronik kelepçe tedbirin...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Orhangazi'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı