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        Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu

        Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:06
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        Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu
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        Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.

        İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.

        Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.

        Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulundu.

        Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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