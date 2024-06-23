Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu

İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.

İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.

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