Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu
Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.
Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.
İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.
Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.
Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulundu.
Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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