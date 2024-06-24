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        Bursa'da trafikteki silahlı tartışma görüntüsü kurgu çıktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah teşhirinde bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:15
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        Bursa'da trafikteki silahlı tartışma görüntüsü kurgu çıktı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah teşhirinde bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı belirlendi.

        Kask kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, Mahmut Esatbey Caddesi'nde trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, onu sıkıştırdığı için aracının aynasına çarparak yoluna devam eden motosikletliyi takibe başladı. Bir süre sonra Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda motosikletinin önünü kesen otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultarak tehdit etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından yaptıkları araştırmada, görüntüde silah teşhirinde bulunan sürücünün Z.E. olduğunu belirleyerek, bu kişiye ve kask kamerasıyla görüntüyü kaydeden motosikletliye ulaştı.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 kişinin, görüntüyü sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için çektiklerini, silahın ise kurusıkı tabanca olduğunu söyledikleri belirtildi.

        Ayrıca, Z.E. hakkında ruhsatsız olduğu anlaşılan kurusıkı tabancayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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