Bursa'da trafikteki silahlı tartışma görüntüsü kurgu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah teşhirinde bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı belirlendi.

Kask kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, Mahmut Esatbey Caddesi'nde trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, onu sıkıştırdığı için aracının aynasına çarparak yoluna devam eden motosikletliyi takibe başladı. Bir süre sonra Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda motosikletinin önünü kesen otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultarak tehdit etti.