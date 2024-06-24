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        İnegöl'de çocuklar tarafından yaralı bulunan martı tedavi ediliyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanadından yaralandığı için uçamayan martı tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:11
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        İnegöl'de çocuklar tarafından yaralı bulunan martı tedavi ediliyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanadından yaralandığı için uçamayan martı tedaviye alındı.

        Hamidiye Mahallesi Taşkın Sokağı'nda kanadından yaralandığı için uçamayan martı, çevredeki çocuklar tarafından fark edildi.

        Bir süre çocuklar tarafından beslenen martının tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine durum bildirildi.

        Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak bakım merkezine götürdü.

        Yaralı martının tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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