İnegöl'de çocuklar tarafından yaralı bulunan martı tedavi ediliyor

Bir süre çocuklar tarafından beslenen martının tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine durum bildirildi.

Hamidiye Mahallesi Taşkın Sokağı'nda kanadından yaralandığı için uçamayan martı, çevredeki çocuklar tarafından fark edildi.

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