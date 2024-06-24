Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.
Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanların kaydettiği yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde, ormanda gezen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar yer aldı.
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