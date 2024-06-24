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        Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:56
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        Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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        Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanların kaydettiği yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.

        Görüntülerde, ormanda gezen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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