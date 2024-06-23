Bursa'da bir kadının hastane dönüşü evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokağı'nda yaşayan Enda Balta (46), diş rahatsızlığı nedeniyle 22 Haziran'da bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de bir yakınıyla hastaneye gitmişti. Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz bulmuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine döndü, hayatını kaybetti" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

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