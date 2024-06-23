Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kadının hastane dönüşü evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Bursa'da, bir kadının hastaneden döndükten sonra evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir kadının hastane dönüşü evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, bir kadının hastaneden döndükten sonra evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine döndü, hayatını kaybetti" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, Enda Balta'nın 22 Haziran'da diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından rahatsızlanarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

        - Olay

        Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokağı'nda yaşayan Enda Balta (46), diş rahatsızlığı nedeniyle 22 Haziran'da bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de bir yakınıyla hastaneye gitmişti. Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz bulmuştu.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Balta'nın ölümü şüpheli bulunmuş, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        İnegöl'de çocuklar tarafından yaralı bulunan martı tedavi ediliyor
        İnegöl'de çocuklar tarafından yaralı bulunan martı tedavi ediliyor
        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...
        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...
        Asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp çiftetelli oynadı
        Asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp çiftetelli oynadı
        Soluk borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Soluk borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...
        Jet ski kazasında ölen Kübra'dan geriye göl kenarında çekildiği görüntüler...