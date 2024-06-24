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        Bursaspor, savunma oyuncusu Furkan Sakı ile prensipte anlaştı

        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Sakı ile prensipte anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:03
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        Bursaspor, savunma oyuncusu Furkan Sakı ile prensipte anlaştı
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        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Sakı ile prensipte anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

        Savunmada görev yapan Furkan Sakı, son olarak Vanspor forması giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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