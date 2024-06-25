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        Bursa'da lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:15
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        Bursa'da lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Halit Şeker (48) idaresindeki 34 GZ 3582 plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin lastiği Orhangazi Kavşağı yakınlarında patladı.

        Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Şeker ile yanındaki İbrahim Akpınar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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