Bursa'da lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Şeker ile yanındaki İbrahim Akpınar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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