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        Bursa'daki jet ski kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

        Bursa'da, bir kadının İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:06
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        Bursa'daki jet ski kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
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        Bursa'da, bir kadının İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İznik Gölü'nde açıldıkları jet skinin devrilmesi sonucu Kübra Özdemir'in (25) hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan yanındaki arkadaşı Onur I'nın (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Onur I, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İznik Gölü'ne 23 Haziran'da jet ski ile açılan Onur I. ve Kübra Özdemir, aracın devrilmesi sonucu göle düşmüştü. Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir gözden kaybolmuştu. Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulunmuştu. Onur I. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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