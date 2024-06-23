Bursa'daki jet ski kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İznik Gölü'ne 23 Haziran'da jet ski ile açılan Onur I. ve Kübra Özdemir, aracın devrilmesi sonucu göle düşmüştü. Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir gözden kaybolmuştu. Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulunmuştu. Onur I. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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