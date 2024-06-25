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        Bursa'da barakada başlayıp evlere de sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:33
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        Bursa'da barakada başlayıp evlere de sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Geçit Mahallesi 303. Sokak'ta ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler, yakındaki iki eve de sıçradı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu evlerde hasar oluştu.

        Dumandan hafif etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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