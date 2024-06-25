Bursa'da barakada başlayıp evlere de sıçrayan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu evlerde hasar oluştu.

Geçit Mahallesi 303. Sokak'ta ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler, yakındaki iki eve de sıçradı.

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