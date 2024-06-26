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        Bursa'da 33 kuzu çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Afyonkarahisar'dan Bursa'ya küçükbaş hayvanlarını satmak için gelen besicinin 33 kuzusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:52
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        Bursa'da 33 kuzu çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Afyonkarahisar'dan Bursa'ya küçükbaş hayvanlarını satmak için gelen besicinin 33 kuzusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Afyonkarahisar'da yaşayan besici Adem D, sosyal medyada hayvan alımına ilişkin paylaşım gördü.

        Hayvanlarını satmak için buradaki kişilerle iletişime geçen Adem D, beslediği 33 kuzuyu, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ne getirdi.

        Burada 4 kişiyle buluşup fiyatta anlaştıktan sonra kuzuları bu kişilerin aracına aktaran Adem D'ye, ödemenin Nilüfer ilçesinde yapılacağı söylendi.

        Hayvanların bulunduğu aracın kaçması üzerine kuzuların çalındığını anlayan Adem D, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin, 4 yıldır çeşitli suçlardan aranan A.K. (34), U.D. (35), O.Ş. (46) ve E.A. (50) olduğunu belirledi.

        Şüphelileri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kovalamaca sonucu yakalayan polis ekipleri, zanlıların 15 besiciyi aynı yöntemle mağdur ettiğini tespit etti. Gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.K. ve U.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.Ş. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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