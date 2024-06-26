Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan kişi aranıyor

İhbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförünü çevredeki hastanelere sevk etti. Meltem E, ambulansa bindiği sırada "Boşanmaya çalıştığım kocam yaptı." diye bağırdı.

Kadının bindiği taksi şoförü ise aracı ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek ekiplerden yardım istedi.

Meltem E, Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaştı.

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