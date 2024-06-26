Mühendis kadınlar Bursa'da konferansta buluştu

Bursa Mühendis Kadınlar Derneğince (BUMKAD) "Mühendislikte Güçlenen Dünya" konferansı düzenlendi.

Mühendis kadınları bir araya getiren konferansta, "yapay zeka", "mühendislikte dönüşen dünya" ve "cinsiyet eşitliği" konularında alanında uzman isimlerin yaptığı konuşmalarla katılımcılar bilgilendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda yapılan etkinlikte, mühendisliğin insanlık tarihinin eski dönemlerine kadar uzandığını söyledi.

Mühendisliğin, dijital çağın teknolojilerinden, sürdürülebilir enerji çözümlerine kadar her alanda insanlığın medeniyet yolculuğunda itici bir güç olduğunu belirten Bozbey, "Bu başarılarda gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir faktör var. Kadın mühendislerimizin katkıları. Kadın mühendislerin, mühendislik yaşamı içinde daha fazla katkı koyması, toplumsal ilerlemenin de önemli anahtarlarıdır." dedi.

BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk de dernek bünyesinde geliştirdikleri projelerle, Türkiye'nin tüm üniversitelerindeki kadın mühendis adaylarına destek olduklarını dile getirdi.